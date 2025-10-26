Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Varna
  4. Komercyjne
  5. Gotowy biznes

Biznes na sprzedaż w Varna, Bułgaria

nieruchomości komercyjne
11
hotele
6
Gotowy biznes Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Gotowy biznes 4 344 m² w Bliznatsi, Bułgaria
Gotowy biznes 4 344 m²
Bliznatsi, Bułgaria
Powierzchnia 4 344 m²
Liczba kondygnacji 1
SIRENA HOLIDAY PARK is a well-developed and successful tourist complex, located in the pictu…
$1,14M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się