  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Tundzha
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Tundzha, Bułgaria

2 obiekty total found
Hotel 196 m² w Botevo, Bułgaria
Hotel 196 m²
Botevo, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Opis przedmiotu: Powierzchnia: 196 m ² Wykres: 1210 m ² Oferujemy na sprzedaż solidny dwuko…
$110,568
Hotel 120 m² w Malomir, Bułgaria
Hotel 120 m²
Malomir, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: Powierzchnia mieszkalna: 120 m ² Wykres: 780 m ² Dom znajduje się w pobliż…
$48,883
