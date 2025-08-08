Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille nad morzem na sprzedaż w Sweti Włas, Bułgaria

Willa 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Willa 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy luksusowy dwupiętrowy dom wolnostojący z FRONTOWYM WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie …
$623,661
Willa w Sweti Włas, Bułgaria
Willa
Sweti Włas, Bułgaria
Powierzchnia 250 m²
Wspaniały dom z działką i panoramicznym widokiem na morze w Świętym Własie. Cena: 378 000 eu…
$390,531
