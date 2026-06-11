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Penthouse z tarasem na Sprzedaż w Sweti Włas, Bułgaria

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1 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 8/8
👑 Penthouse na piętrze z panoramą morza: Grandiose czteropokojowe mieszkanie w LCD "Olimp"Of…
$346,536
VAT
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