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Apartamenty wielopoziomowe z tarasem na sprzedaż w Sweti Włas, Bułgaria

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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3 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Piętro 6/7
🏛️ Twin- długość Luxe z widokiem na morze i góry: ekskluzywny Mezonet w Villa FlorenceOferuj…
$319,790
VAT
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Piętro 2/5
🏛️ Styl drzwi i cisza wewnętrznego ogrodu: ekskluzywny dwupiętrowy mezzanine w LCD ARTHUROfe…
$348,448
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
Języki komunikacji
English, Русский, Български
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2
Niesamowite dwupoziomowe mieszkanie z ogromnymi tarasami!Zwracamy Państwa uwagę na wyjątkowy…
$121,364
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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English, Русский, Български
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