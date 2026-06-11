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Domy z tarasem na sprzedaż w Sweti Włas, Bułgaria

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wille
4
2 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 2
Twój rodzinny dom nad morzem w St. Vlas - przytulność, styl i natura w jednym miejscu!Dobrze…
$432,131
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Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/2
🌳 Własny ogród i przestrzeń królewska: luksusowy apartament trzyosobowy w MillenniumOferujem…
$319,790
VAT
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