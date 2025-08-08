Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Sweti Włas
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Sweti Włas, Bułgaria

wille
3
1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 663 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy przestronny, luksusowo umeblowany, trzypiętrowy dom z basenem i widokiem na morze …
$902,805
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
