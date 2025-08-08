Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Sweti Włas
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Pole golfowe

Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Sweti Włas, Bułgaria

penthouse’y
7
kawalerki
25
1 pokojowe
313
2 pokojowe
186
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1/6
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z dwiema sypialniami i widokiem na morze na pie…
$137,777
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
