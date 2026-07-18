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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Sozopol, Bułgaria

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3/4
Jest to świetny wybór dla tych, którzy szukają proste, czyste i w pełni zaopatrzone zakwater…
$401
za miesiąc
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