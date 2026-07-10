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Domy Szeregowe w Sofia City, Bułgaria

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Sofia, Bułgaria
Szeregowiec
Sofia, Bułgaria
$987,176
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w Sofia City, Bułgaria

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