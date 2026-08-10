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Domy na sprzedaż w Smolyan, Bułgaria

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2 obiekty total found
Dom w Podvis, Bułgaria
Dom
Podvis, Bułgaria
Powierzchnia 710 m²
$635,745
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Willa w Studenets, Bułgaria
Willa
Studenets, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż, która znajduje się w malowniczym rogu nad Adriatykiem w Good Waters na wy…
$1,10M
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Parametry nieruchomości w Smolyan, Bułgaria

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