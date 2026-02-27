Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Silistra
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Silistra, Bułgaria

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Popina, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Popina, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Z przyjemnością oferujemy uroczy dom na sprzedaż w dobrze zorganizowanej miejscowości położo…
$23,037
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Silistra, Bułgaria

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się