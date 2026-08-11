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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Samokov, Bułgaria

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1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Yarlovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Yarlovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Agencja nieruchomości KVADRAT prezentuje odnowiony, mały dom w czystym i spokojnym regionie …
$45,431
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Parametry nieruchomości w Samokov, Bułgaria

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