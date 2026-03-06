Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Nieruchomości inwestycyjne

Wynajem długoterminowy nieruchomości inwestycyjnych w Bułgaria

1 obiekt total found
Plot for rent in Sofia, Bulgaria - Orlandovtsi district, located at 14 Lazar Mihaylov Blvd., 1075 m2 w Sofia, Bułgaria
Plot for rent in Sofia, Bulgaria - Orlandovtsi district, located at 14 Lazar Mihaylov Blvd., 1075 m2
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 1 075 m²
Liczba kondygnacji 1
Plat do wynajęcia w Sofii, Orlandovtsi powiat, położony na 14 Lazar Mihaylov Blvd.Zaledwie 2…
$1,393
za miesiąc
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Deutsch, Ελληνικά, Български
