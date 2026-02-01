Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Bułgaria
  3. Primorski
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Primorski, Bułgaria

1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Warna, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Warna, Bułgaria
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2/5
Bezpośrednia oferta od dewelopera - No посредников, Brak dodatkowych kosztówHills to nowocze…
Cena na żądanie
Agencja
Hotel Invest
Języki komunikacji
English, Русский, Français
Parametry nieruchomości w Primorski, Bułgaria

