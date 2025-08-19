Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Obzor
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Obzor, Bułgaria

1 pokojowe
33
2 pokojowe
18
3 pokojowe
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1/4
Oferujemy przestronne, nieumeblowane mieszkanie z trzema sypialniami w kompleksie apartament…
$82,731
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Piętro 2/4
Oferujemy umeblowane, dwupokojowe mieszkanie w kompleksie apartamentów South Beach w Obzorze…
$120,527
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 2/4
Oferujemy umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie apartamentów South Beach w Ob…
$91,858
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Obzor, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Obzor, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 3/4
Oferujemy przestronne, nieumeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie apartamentów …
$64,944
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się