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Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Nesebar, Bułgaria

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Kosharitsa, Bułgaria
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Dom wolnostojący 5 pokojów
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyłącznie!!! Nowe domy na technologii Fakhwerk, z panoramicznym widokiem na morze i góry, w …
$262,966
VAT
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Parametry nieruchomości w Nesebar, Bułgaria

z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
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