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Domy na sprzedaż w Malko Tarnovo, Bułgaria

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1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Kalovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kalovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/1
Dow. os.: 34195394Oferujemy dom na sprzeda ¿w miejscowości KalovoCena 40 000 euroPopulowane …
$45,506
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Parametry nieruchomości w Malko Tarnovo, Bułgaria

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