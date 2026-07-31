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Hotele na sprzedaż w Karnobat, Bułgaria

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1 obiekt total found
Hotel 86 m² w Sokolovo, Bułgaria
Hotel 86 m²
Sokolovo, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Opis przedmiotu: Miejscowość Sokolovo znajduje się zaledwie 7 km od Balchik, około 10 km od …
$163,560
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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