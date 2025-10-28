Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Kableshkovo
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Kableshkovo, Bułgaria

1 obiekt total found
Dom 7 pokojów w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 7 pokojów
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy stylowo umeblowany, wolnostojący, dwupiętrowy dom z WIDOKIEM NA MORZE, własnym bas…
$290,757
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
