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Domy z garażem na sprzedaż w Ivanovo, Bułgaria

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2 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Cherven, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Cherven, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten uroczy dwupiętrowy dom, położony w jednej z n…
$32,425
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Shtraklevo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Shtraklevo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Solid 3- Sypialnia Dom z 998 m2 Ogród & Garaż 124; Shtraklevo, Ruse Area IBG Real Estates of…
$78,746
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Zamknij
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Ivanovo, Bułgaria

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