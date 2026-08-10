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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Iskar, Bułgaria

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mieszkania
4
5 obiektów total found
Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/5
Bez komentarza kupującego! DREAM WIDZIAŁ IMMOWALNE IMMUNITETY Na sprzedaż jest dwupokojowe m…
$350,687
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
$74,636
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Dom 6 pokojów w Busmantsi, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Busmantsi, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
$128,720
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TekceTekce
Mieszkanie w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie
Sofia, Bułgaria
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Sofia, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
$67,064
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Parametry nieruchomości w Iskar, Bułgaria

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