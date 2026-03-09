Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Glavinitsa, Bułgaria

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Stefan Karadja, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Stefan Karadja, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony na samym skraju małej i spokojnej wioski, ten dobrze utrzymany dwupiętrowy dom ofer…
$24,384
Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
