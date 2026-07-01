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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Dolni Chiflik, Bułgaria

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 14 121 m² w Novo Oriahovo, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 14 121 m²
Novo Oriahovo, Bułgaria
Powierzchnia 14 121 m²
# 34242584Cena: 863,132 euroLudność: Shkorpilovtsi, Warna regionPowierzchnia całkowita: 14,1…
$981,937
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