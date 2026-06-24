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Domy z ogrodem na sprzedaż w Dobrichka, Bułgaria

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Odrintsi, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Odrintsi, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż jest obiekt, który rzadko jest prezentowany na rynku - w pełni gotowy do życia g…
$167,767
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Parametry nieruchomości w Dobrichka, Bułgaria

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