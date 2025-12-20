Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Dobrichka
  4. Mieszkania
  5. Bungalow

Bungalow na sprzedaż w Dobrichka, Bułgaria

Bungalow w Dobrevo, Bułgaria
Bungalow
Dobrevo, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest w pełni odnowiony dom jednorodzinny w cichej i dobrze utrz…
$100,849
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
