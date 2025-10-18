Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Chernomorets
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Chernomorets, Bułgaria

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 3/4
Oferujemy przestronny, stylowo urządzony apartament z dwiema sypialniami i widokiem na morze…
$231,777
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
