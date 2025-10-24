Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Obwód Burgas
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Bungalow

Wynajem długoterminowy bungalowów w Obwód Burgas, Bułgaria

Bungalow Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bungalow z 2 sypialniami w Kableshkovo, Bułgaria
Bungalow z 2 sypialniami
Kableshkovo, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu uroczy, w pełni umeblowany bungalow w idyllicznej lokaliz…
$702
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Udać się