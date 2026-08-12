Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Obwód Burgas
  4. Mieszkania
  5. Rezydencja

Rezydencje na sprzedaż w Obwód Burgas, Bułgaria

;
Rezydencja Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Rezydencja 2 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Rezydencja 2 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
$135,026
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Obwód Burgas, Bułgaria

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się