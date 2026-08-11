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Wille na sprzedaż w Aitos, Bułgaria

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1 obiekt total found
Willa w Ajtos, Bułgaria
Willa
Ajtos, Bułgaria
Sypialnie 2
Powierzchnia 129 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu nowoczesny dom trzypokojowy w Aytos. Znajduje się w o…
$239,797
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Parametry nieruchomości w Aitos, Bułgaria

Tanie
Luksusowe
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