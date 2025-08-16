Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Aheloy
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Ogród

Kawalerki z ogrodem na sprzedaż w Aheloy, Bułgaria

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Aheloy, Bułgaria
Kawalerka 1 pokój
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/7
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z jedną sypialnią i częściowym widokiem na morz…
$58,946
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się