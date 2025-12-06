Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania w górach na sprzedaż w Aheloy, Bułgaria

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Aheloy, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Aheloy, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 3/6
Oferujemy przestronny, umeblowany, trzypokojowy apartament na PIERWSZEJ LINII MORZA w komple…
$121,832
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
