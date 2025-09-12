Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Brazylia
  3. Region Południowy
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Region Południowy, Brazylia

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec 3 pokoi w Regiao Geografica Imediata de Florianopolis, Brazylia
Szeregowiec 3 pokoi
Regiao Geografica Imediata de Florianopolis, Brazylia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 2
Florianópolis, Santa Catarina - najwygodniejsze i najbezpieczniejsze miejsce w całej Brazyli…
$200,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Русский, Portugues
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Region Południowy, Brazylia

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się