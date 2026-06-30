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Kawalerki z ogrodem na sprzedaż w Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro, Brazylia

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Kawalerka 1 pokój
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brazylia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 3/9
Studio o gwarantowanym dochodzie 41,3 metrów kwadratowych w nowym kompleksie w Rio de Janeir…
$169,585
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Parametry nieruchomości w Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro, Brazylia

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