Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Brazylia
  3. Paraíba
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Paraíba, Brazylia

1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Conde, Brazylia
TOP TOP
Willa 5 pokojów
Conde, Brazylia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 465 m²
Liczba kondygnacji 3
ekskluzywny dom z unikalną lokalizacją na 10 najpiękniejszych plaż w Brazylii. "Quatro Rodas…
$455,874
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Deutsch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Paraíba, Brazylia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się