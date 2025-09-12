Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Zubrevicki sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Garaż

Dom wolnostojący z garażem na sprzedaż w Zubrevicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Zubrevicy, Białoruś
Dom wolnostojący
Zubrevicy, Białoruś
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż jest przytulny, nowoczesny domek wraz z garażem i łaźnią zbudowany w 1986 roku w…
$40,000
Parametry nieruchomości w Zubrevicki sielski Saviet, Białoruś

z Ogród
Tanie
Luksusowe
