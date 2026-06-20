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Lokale Biurowe w rejon żłobiński, Białoruś

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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 301 m² w Żłobin, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 301 m²
Żłobin, Białoruś
Pokoje 14
Powierzchnia 301 m²
Piętro 3/3
Przedstawiamy Państwu założenie handlowe z dobrą zemstą we wschodniej części Zhlobin, w malo…
$126,281
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