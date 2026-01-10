Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy domy w Żdanowicze, Białoruś

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Żdanowicze, Białoruś
Dom 5 pokojów
Żdanowicze, Białoruś
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Za wynajem domu pod MińskDo wynajęcia przestronny apartament o łącznej powierzchni 230m2, po…
$1,000
za miesiąc
