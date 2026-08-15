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Domy z basenem na sprzedaż w Świsłocz, Białoruś

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domy wolnostojące
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1 obiekt total found
Dom w Świsłocz, Białoruś
Dom
Świsłocz, Białoruś
Powierzchnia 188 m²
3-poziomowy dom 188 m2 z 5 pokojami i działką 13 akrów ❤️Przestronny dom rodzinny w miejscow…
$222,513
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