Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. rejon świsłocki
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon świsłocki, Białoruś

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 384 m² w Niazbodzicki sielski Saviet, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 384 m²
Niazbodzicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 384 m²
Liczba kondygnacji 2
Przytulny pałac z wanną w lesie na brzegu jeziora 80 km. od Grodno.Lokalizacja i infrastrukt…
$290,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się