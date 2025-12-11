Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w rejon świsłocki, Białoruś

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Świsłocz, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Świsłocz, Białoruś
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż przytulny apartament w dzielnicy parku miasta Svisloch. Wszystkie ważne obiekty …
$19,000
Parametry nieruchomości w rejon świsłocki, Białoruś

