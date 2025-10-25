Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w rejon świetłohorski, Białoruś

1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 690 m² w Swietłahorsk, Białoruś
Zakład produkcyjny 690 m²
Swietłahorsk, Białoruś
Powierzchnia 690 m²
Liczba kondygnacji 2
$92,500
