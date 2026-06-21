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Mieszkania z garażem na sprzedaż w Stare Dorohi, Białoruś

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Stare Dorohi, Białoruś
Mieszkanie 4 pokoi
Stare Dorohi, Białoruś
Pokoje 4
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/1
Apartament na sprzeda ¿w zablokowanym budynku mieszkalnym w Starych Drogach.Znajduje się na …
$14,000
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