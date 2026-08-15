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Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w Śmiłowicze, Białoruś

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domy
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2 obiekty total found
Dom w Śmiłowicze, Białoruś
Dom
Śmiłowicze, Białoruś
Powierzchnia 62 m²
Drewniany dom jest na sprzedaż w GP. Smilovichi, kierunek Mogilev, 23 km od MKAD.Twoja studn…
$33,927
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w Śmiłowicze, Białoruś
Śmiłowicze, Białoruś
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż połowa domu w Smilovichi, w kierunku Mogilev. W tej chwili dom jest w remoncie, …
$22,328
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