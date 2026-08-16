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Wynajem długoterminowy sklepów w rejon smolewicki, Białoruś

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2 obiekty total found
Sklep 500 m² w Drackauski sielski Saviet, Białoruś
Sklep 500 m²
Drackauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1/8
Wynajmujemy pokój dla salonu samochodowego! Szukasz przestronnego i wygodnego pokoju dla sal…
$6,000
za miesiąc
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Sklep 2 000 m² w Drackauski sielski Saviet, Białoruś
Sklep 2 000 m²
Drackauski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 64
Powierzchnia 2 000 m²
Piętro 1/2
Link do Tik Przegląd Tok Zwracamy Państwa uwagę na wyjątkową ofertę dla Państwa firmy - wyna…
$10,000
za miesiąc
VAT
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