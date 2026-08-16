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Wynajem długoterminowy domy w rejon smolewicki, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Ozyaritska Slabadski rural council, Białoruś
Dom 6 pokojów
Ozyaritska Slabadski rural council, Białoruś
Pokoje 6
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
Domek w Bagucie jest do wynajęcia. Kierunek Logoi, odległość od MKAD: 17 km. Powierzchnia …
$3,000
za miesiąc
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