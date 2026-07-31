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Sklepy na sprzedaż w rejon rohaczowski, Białoruś

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1 obiekt total found
Sklep 431 m² w Rohaczów, Białoruś
Sklep 431 m²
Rohaczów, Białoruś
Powierzchnia 431 m²
Piętro 1/1
Sprzedaż budynku komercyjnegoAdres: region Gomel, powiat Rogaczewski, Rogachev, Sverdlov str…
$367,500
VAT
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