Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. rejon petrykowski
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w rejon petrykowski, Białoruś

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 8 pokojów w Liaskavicki sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 8 pokojów
Liaskavicki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 8
Sypialnie 8
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy na sprzedaż unikalną działkę inwestycyjną: działkę z przedmiotem niedokończonej…
$19,800
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w rejon petrykowski, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się