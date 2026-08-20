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Domy z basenem na sprzedaż w Pryharadny sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Pryharadny sielski Saviet, Białoruś
Dom
Pryharadny sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 45 m²
Na sprzedaż dobrze zadbany domek 15 km od miasta Borisov.V / T Czerwony październik. Płynna,…
$19,017
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Parametry nieruchomości w Pryharadny sielski Saviet, Białoruś

z garażem
z Ogród
Tanie
Luksusowe
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