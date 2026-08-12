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Mieszkania z garażem na sprzedaż w Pleszczenice, Białoruś

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Pleszczenice, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Pleszczenice, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/1
W obiecującej i rozwijającej się wsi miejskiej Pleschenitsa, znajduje się przytulny trzypoko…
$43,040
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